Ascolti TV | Lunedì 20 Marzo 2023 Ricciardi risale 20 9% – 3 76 mln | GF Vip 21 6% 2 | 67 mln Bene Step 9% – 1 | 36 mln Fiorello supera il milione 18 9%

Il Commissario Ricciardi Nella serata di ieri, Lunedì 20 Marzo 2023, su Rai1 – dalle 21.41 alle 23.35 – la terza puntata della fiction Il Commissario Ricciardi 2 ha appassionato 3.756.000 spettatori pari al 20.9%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all'1.26 – la puntata 43 di Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.671.000 spettatori pari al 21.6% di share (Night: 1.108.000 – 31%, Live: 588.000 – 20%). Su Rai2 - dalle 21.44 alle 0.29 – Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.356.000 spettatori pari al 9% di share (presentazione di 11 minuti: 1.369.000 – 6.5%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 844.000 spettatori con il 5.2% (presentazione di 20 minuti: 867.000 – 4.1%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 902.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%

