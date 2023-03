Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi 2’ vince il prime time (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – La terza puntata della fiction ‘Il Commissario Ricciardi 2’ è stato il programma più seguito nella prima serata tv di lunedì, con una media d’ascolto di 3.756.000 spettatori e del 20.9%, che è valsa a Rai1 la vittoria nelal fascia 20.30-22.30. Al secondo posto, ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5, ha ottenuto una media di 2.671.000 spettatori pari con il 21.6% di share ma, durando fino all’1.26 di notte, ha regalato alla rete ammiraglia Mediaset la vittoria in seconda serata. Terzo piazzamento per ‘Stasera Tutto è Possibile’ su Rai2, con 1.356.000 spettatori e il 9% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: ‘Presa Diretta’ su Rai3 (902.000 spettatori, share 4.9%), ‘Freedom – Oltre il Confine’ su Italia 1 (844.000 spettatori, share 5.2%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – La terza puntata della fiction ‘Il2’ è stato il programma più seguito nella prima serata tv di lunedì, con una media d’ascolto di 3.756.000 spettatori e del 20.9%, che è valsa a Rai1 la vittoria nelal fascia 20.30-22.30. Al secondo posto, ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5, ha ottenuto una media di 2.671.000 spettatori pari con il 21.6% di share ma, durando fino all’1.26 di notte, ha regalato alla rete ammiraglia Mediaset la vittoria in seconda serata. Terzo piazzamento per ‘Stasera Tutto è Possibile’ su Rai2, con 1.356.000 spettatori e il 9% di share. A seguire, tra gli altridi: ‘Presa Diretta’ su Rai3 (902.000 spettatori, share 4.9%), ‘Freedom – Oltre il Confine’ su Italia 1 (844.000 spettatori, share 5.2%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4 ...

