(Di martedì 21 marzo 2023) Parliamo di. Ladella settima edizione delVip, andata in onda ieri 20, si è conclusa con una nuova nomination. Al televoto sono finiti: Andrea, Nikita, Tavassi, Onestini, Milena e Alberto. La nomination decreterà sia il nuovo finalista, sia il nuovo eliminato. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini e Tavassi. #GFVIP pic.twitter.com/hibrdMUYoa —(@) March 21, 2023 Ladel GF Vip ha totalizzato 2.671.000 spettatori pari al 21,6% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Il Commissario Ricciardi ha registrato 3.756.000 telespettatori pari al 20,9% di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Ascolti 20 marzo, quanto ha fatto la 43esima puntata del Grande Fratello Vip - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ascolti del #20marzo, chi ha vinto la sfida tra #ilcommissarioricciardi2 e il #Gfvip - Virgini30435185 : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV di ieri, 20/3/2023: ? #TerraAmara sopra al 22% con oltre 2,75 milioni di spettatori LINK ?? - infoitcultura : Ascolti tv ieri sabato 18 marzo 2023: vince Amici 22 Il serale su Canale 5 col 27.9 - Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #20marzo?? -

L'oggetto è il programma Amici 22, che continua a seminarerecord grazie a un format che ... Per la prima puntata di Amici 22 edizione serale, del 18, infatti, si è registrata una media di ...... c'è la crescita costante deglidi Viva Rai 2 . con un record stagionale del 18,9% di share,... A conferma di questo trend più che positivo, nella giornata di lunedì 20Viva Rai 2 ha ......conduttrice di uno degli show più famosi Il suo debutto alla conduzione è all'insegna del boom diWanda Nara debutta come conduttrice e registra un grande successo in televisione. Il 20...

Ascolti tv 20 marzo: chi ha vinto tra il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello Vip Fanpage.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...In soli 35 giorni (dal 27 marzo al 2 maggio del 2021 ... considerato che Elisabetta Aportone continuava a cercarlo. Tra gli altri testi ascoltati oggi, anche la sorella della vittima che ha raccontato ...