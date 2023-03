Arte e scandalo: 5 opere al limite della censura, le tele più famose al mondo da poco esposte al pubblico (Di martedì 21 marzo 2023) Nella storia dell’Arte sono molte le opere che sono state definite immorali e che hanno suscitato scandalo perché non adeguate al contesto sociale, politico o religioso dell’epoca in cui sono state compiute. Sono numerosi i nudi femminili ritenuti pornografici, con conseguente divieto di esposizione al pubblico, che in realtà erano opere avanguardistiche. Spesso questi quadri esprimevano solo la realtà e veridicità appArtenenti alle forme del corpo umano. Da Caravaggio a Michelangelo grandi artisti hanno visto i loro dipinti accusati di oscenità e di aver tradito i canoni cattolici convenzionali. Alcune opere di seguito descritte sono state dichiarate scandalose fino al 1995, prima di essere finalmente esposte al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Nella storia dell’sono molte leche sono state definite immorali e che hanno suscitatoperché non adeguate al contesto sociale, politico o religioso dell’epoca in cui sono state compiute. Sono numerosi i nudi femminili ritenuti pornografici, con conseguente divieto di esposizione al, che in realtà eranoavanguardistiche. Spesso questi quadri esprimevano solo la realtà e veridicità appnenti alle forme del corpo umano. Da Caravaggio a Michelangelo grandi artisti hanno visto i loro dipinti accusati di oscenità e di aver tradito i canoni cattolici convenzionali. Alcunedi seguito descritte sono state dichiaratese fino al 1995, prima di essere finalmenteal ...

