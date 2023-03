Arriva la proroga per le villette. Superbonus, ecco le nuove regole (Di martedì 21 marzo 2023) Superbonus, Arrivano le nuove regole sulle proroghe. Inizieranno mercoledì mattina le votazioni sugli emendamenti al dl Superbonus in commissione Finanze alla Camera. Sulle proposte di modifica si è tenuta una riunione di maggioranza: le questioni "risolte" potrebbero essere affrontate già mercoledì con riformulazioni di governo e proposte di modifica depositate la scorsa settimana. In particolare dovrebbero essere approvate le deroghe per enti di edilizia popolare, onlus, aree terremotate, su cui già era Arrivata la scorsa settimana l'apertura del ministro dell'Economia. Dovrebbe ugualmente passare il vaglio della commissione la proroga al 30 giugno per il completamento dei lavori già approvati per le villette. Si va, inoltre, verso lo slittamento ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023)no lesulle proroghe. Inizieranno mercoledì mattina le votazioni sugli emendamenti al dlin commissione Finanze alla Camera. Sulle proposte di modifica si è tenuta una riunione di maggioranza: le questioni "risolte" potrebbero essere affrontate già mercoledì con riformulazioni di governo e proposte di modifica depositate la scorsa settimana. In particolare dovrebbero essere approvate le deroghe per enti di edilizia popolare, onlus, aree terremotate, su cui già erata la scorsa settimana l'apertura del ministro dell'Economia. Dovrebbe ugualmente passare il vaglio della commissione laal 30 giugno per il completamento dei lavori già approvati per le. Si va, inoltre, verso lo slittamento ...

