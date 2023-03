Arriva in Italia il World Happiness Summit: tre giorni a Como per scoprire il segreto della felicità (Di martedì 21 marzo 2023) A pochi giorni dalla Giornata Internazionale della felicità, celebrata il 20 marzo, Arriva per la prima volta in Italia il World Happiness Summit (WOHASU), un evento internazionale di tre giorni – in programma da venerdì 24 a domenica 26 marzo a Como- che riunirà numerosi esperti della scienza della felicità e del benessere provenienti da più di 40 Paesi (tra cui Stati Uniti, Kenya, Brasile, Ucraina, Australia, Giappone, Perù, Emirati Arabi Uniti e Indonesia). Tra gli ospiti illustri in programma, solo per citarne alcuni, Daniel Kahneman, Premio Nobel per le Scienze Economiche (2002), Laurie Renee Santos, professoressa di psicologia alla Yale University, Tal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) A pochidalla Giornata Internazionale, celebrata il 20 marzo,per la prima volta inil(WOHASU), un evento internazionale di tre– in programma da venerdì 24 a domenica 26 marzo a- che riunirà numerosi espertiscienzae del benessere provenienti da più di 40 Paesi (tra cui Stati Uniti, Kenya, Brasile, Ucraina, Australia, Giappone, Perù, Emirati Arabi Uniti e Indonesia). Tra gli ospiti illustri in programma, solo per citarne alcuni, Daniel Kahneman, Premio Nobel per le Scienze Economiche (2002), Laurie Renee Santos, professoressa di psicologia alla Yale University, Tal ...

