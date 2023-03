Arriva Elsa | avatar dalle incredibili sembianze umane

(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Sowhat ha annunciato il lancio di un format di video-content creati interamente con l'Intelligenza Artificiale. L'agenzia specializzata in digital communication ha pubblicato oggi il primo di una serie di contenuti video realizzati integralmente dall'intelligenza artificiale di Chat Gpt ed i contenuti saranno pubblicati sui canali social del centro commerciale The Wow Side di Fiumicino, co-autore del progetto. Grazie all'uso delle piattaforme di Intelligenza Artificiale per la prima volta sono stati selezionati, scelti e ideati contenuti informativi attraverso l'uso del chatbot ChatGpt. A contribuire a diffondere il messaggio è, l'attraverso un personaggio che riconosce la punteggiatura, gli spazi e gli accenti, ...

A contribuire a diffondere il messaggio è Elsa, l'Avatar dalle incredibili sembianze umane attraverso un personaggio che riconosce la punteggiatura, gli spazi e gli accenti, leggendo l'input di testo ...