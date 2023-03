Arresto Trump, il sindaco di New York “fiducioso” sulla gestione di eventuali proteste (Di martedì 21 marzo 2023) Oggi, martedì 21 marzo, è il giorno in cui dovrebbe avvenire il presunto Arresto di Donald Trump: secondo quanto denunciato la scorsa settimana dal tycoon, infatti, le forze dell’ordine statunitensi dovrebbero procedere in giornata al suo Arresto per le conseguenze del caso Stormy Daniels. A proposito del caso mediatico che sta tenendo banco negli Usa, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) Oggi, martedì 21 marzo, è il giorno in cui dovrebbe avvenire il presuntodi Donald: secondo quanto denunciato la scorsa settimana dal tycoon, infatti, le forze dell’ordine statunitensi dovrebbero procedere in giornata al suoper le conseguenze del caso Stormy Daniels. A proposito del caso mediatico che sta tenendo banco negli Usa, ... TAG24.

