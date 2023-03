Arresto cardiaco mentre fa spinning: 55enne muore in palestra sotto gli occhi del suo istruttore (Di martedì 21 marzo 2023) Ha avuto un malore sotto gli occhi dell’istruttore e dei compagni di corso: un 55enne massofisioterapista di Bassano Bresciano è morto in una palestra di Verolanuova durante una lezione di spinning, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi. Il suo cuore si è fermato e gli operatori sociosanitari non sono riusciti a farlo ripartire. Si chiamava Angelo Paolo Pavoni, insieme alla sorella Monica gestiva lo studio SaluteBenessere di Bassano Bresciano, specializzato in fisiokinesiterapia e fisioterapia: un’attività molto nota in paese, che faceva di lui un personaggio conosciuto. “La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità. Io per primo, quando me l’hanno detto, sono rimasto di stucco – dichiara il sindaco Michele Sbaraini – era in perfetta forma fisica, anche in virtù ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023) Ha avuto un maloreglidell’e dei compagni di corso: unmassofisioterapista di Bassano Bresciano è morto in unadi Verolanuova durante una lezione di, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi. Il suo cuore si è fermato e gli operatori sociosanitari non sono riusciti a farlo ripartire. Si chiamava Angelo Paolo Pavoni, insieme alla sorella Monica gestiva lo studio SaluteBenessere di Bassano Bresciano, specializzato in fisiokinesiterapia e fisioterapia: un’attività molto nota in paese, che faceva di lui un personaggio conosciuto. “La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità. Io per primo, quando me l’hanno detto, sono rimasto di stucco – dichiara il sindaco Michele Sbaraini – era in perfetta forma fisica, anche in virtù ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : In caso di arresto cardiaco ogni secondo può fare la differenza. Ad Asti i poliziotti si addestrano con gli istrutt… - iltirreno : Malore in classe per un 17enne: l’arresto cardiaco davanti ai compagni - lanuovaCrociata : RT @Adriano72197026: 17 anni arresto cardiaco - criferix : RT @Adriano72197026: 17 anni arresto cardiaco - criferix : RT @Ingrid06506718: Lunedì scorso aveva qualche linea di febbre. Il medico gli ha prescritto l’aerosol, ma il giorno dopo aveva difficoltà… -