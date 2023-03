Armi in Ucraina, Gratteri: “Non sono tracciate, non sappiamo quante di queste vengono usate e quante finiranno in mano alle mafie” (Di martedì 21 marzo 2023) Per la ‘ndrangheta e le altre mafie anche le guerre rappresentano occasioni di business. Questo vale anche per il conflitto in corso in Ucraina dove le opportunità per la criminalità organizzata riguardano diversi campi: dalla possibilità di investimenti nella futura ricostruzione, al mercato nero, al traffico di esseri umani ma anche in termini di rifornimento dei propri arsenali. In quest’ottica preoccupa l’invio di Armi dell’occidente a Kiev. Lo ha sottolineato il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, intervenendo a Milano in un evento organizzato da WikiMafia per presentare il suo libro “Fuori dai confini – La ‘ndrangheta nel mondo” (edito Mondadori). Testo che, scritto insieme ad Antonio Nicaso, si apre proprio con un capitolo dedicato al rapporto tra guerra e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Per la ‘ndrangheta e le altreanche le guerre rappresentano occasioni di business. Questo vale anche per il conflitto in corso indove le opportunità per la criminalità organizzata riguardano diversi campi: dalla possibilità di investimenti nella futura ricostruzione, al mercato nero, al traffico di esseri umani ma anche in termini di rifornimento dei propri arsenali. In quest’ottica preoccupa l’invio didell’occidente a Kiev. Lo ha sottolineato il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola, intervenendo a Milano in un evento organizzato da WikiMafia per presentare il suo libro “Fuori dai confini – La ‘ndrangheta nel mondo” (edito Mondadori). Testo che, scritto insieme ad Antonio Nicaso, si apre proprio con un capitolo dedicato al rapporto tra guerra e ...

