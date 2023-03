Armi all’Ucraina: sì del Pd, no di M5s, Verdi e SI. Perché? Segui la diretta di Peter Gomez (Di martedì 21 marzo 2023) Alle 16 torna l’appuntamento con la diretta quotidiana di Peter Gomez, si parla di Armi all’Ucraina e del “Sì del Pd” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Alle 16 torna l’appuntamento con laquotidiana di, si parla die del “Sì del Pd” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Meloni: Menzogna dire che invio armi in Ucraina toglie risorse a italiani. Standing ovation in Aula Roma, 21 marzo 2023 Noi inviamo armi all'Ucraina anche per poter tenere la guerra lontana dal resto d'Europa e da casa nostra. Raccontare agli italiani che se non fornissimo armi all'Ucraina si potrebbero aumentare le pensioni o ...

Xi - Putin, via ai colloqui ufficiali. La Cina avverte gli Usa: non puntino il dito ... Mikhail Mishustin, all'indomani del primo incontro, durato ...la proposta cinese per una soluzione politica della guerra in Ucraina. ... Wang Wenbin, ribadendo che la Cina non ha mai fornito armi ad ...

Ucraina, Meloni 'La libertà ha un prezzo e va difesa' 'L'Italia sta inviando all'Ucraina materiali e componenti già in suo possesso, noi inviamo armi all'Ucraina anche per tenere lontana la guerra dall'Europa e da casa nostra'. Lo ha detto il premier, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato sul prossimo Consiglio europeo.

Armi all'Ucraina: dall'Ue altri due miliardi Euronews Italiano