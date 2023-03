Armi a Ucraina, Meloni tira dritto. Timori Lega per escalation (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – L’ok, per parti separate, alla risoluzione unitaria del centrodestra in Senato, fa venire a galla le distanze tra gli alleati di Giorgia Meloni sul tema delle Armi da inviare all’Ucraina. Lega e Forza Italia non mancano di sottolineare posizioni non del tutto convergenti: i salviniani esprimono dubbi sui rischi di escalation militare, i berlusconiani spingono “per una soluzione politica”. “Con la mia presenza a Kiev ho testimoniato il pieno sostengo all’Ucraina – dice la premier Meloni, parlando in Aula al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo – un sostegno che verrà assicurato in ambito militare, civile umanitario senza badare all’impatto che queste scelte possono avere sul consenso, sul gradimento della ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – L’ok, per parti separate, alla risoluzione unitaria del centrodestra in Senato, fa venire a galla le distanze tra gli alleati di Giorgiasul tema delleda inviare all’e Forza Italia non mancano di sottolineare posizioni non del tutto convergenti: i salviniani esprimono dubbi sui rischi dimilitare, i berlusconiani spingono “per una soluzione politica”. “Con la mia presenza a Kiev ho testimoniato il pieno sostengo all’– dice la premier, parlando in Aula al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo – un sostegno che verrà assicurato in ambito militare, civile umanitario senza badare all’impatto che queste scelte possono avere sul consenso, sul gradimento della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????????? MELONI: FALSO CHE INVIO ARMI SOTTRAGGA RISORSE 'Considero puerile la propaganda di chi sostiene che l'Italia… - HSkelsen : Che la posizione della Lega coincida con quella del M5S sull'invio di armi all'Ucraina non mi sconvolge. Ho ancora… - MarcoFattorini : Le armi all'Ucraina per difendersi dall'invasione russa non vanno bene. L'indagine (super documentata) della Corte… - stefaniaespos19 : @zagdin @Agenzia_Ansa Non potevamo creare precedente con #Putin o lo avrebbe fatto anche #Israele uccidendo… - stefaniaespos19 : @NostalGian777 @Agenzia_Ansa Non potevamo creare precedente con #Putin o lo avrebbe fatto anche #Israele uccidendo… -