Armi a Kiev | le risoluzioni di M5S | Pd e Lega dopo Meloni al Senato

Leggi su formiche

(Di martedì 21 marzo 2023) Alla fine ilha approvato la risoluzione della maggioranza. Ma, come era ampiamente annunciato, sul dossier Ucraina il Movimento 5 Stelle è rimasto ben saldo sulla sua linea di avversione all’invio di sostegni militari ale comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgiaa Palazzo Madama questa mattina, in vista del Consiglio europeo, sono arrivate infatti cinque. Il documento del Movimento 5 Stelle Ciò che i grillini hanno chiesto al governo è un impegno affinché si profonda “il massimo sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi Ue, per l’immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una de-escalation militare”. Cessate il fuoco, senza condizioni. Non solo. Il Movimento ha chiesto ...