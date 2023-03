Argentina, Messi a cena con la famiglia: bolgia fuori dal ristorante (VIDEO) (Di martedì 21 marzo 2023) Leo Messi a cena con la famiglia a Buenos Aires prima di tuffarsi sull’impegno con l’Argentina in questa sosta nazionali. Peccato che la voce della presenza della Pulce al ristorante Don Julio nel quartiere ‘Palermo’ si sia sparsa rapidamente, fino a trasformare il piazzale antistante al locale un piccolo stadio tra cori e celebrazioni. Subito è stato intonato il coro che ha accompagnato la ‘Tercera’ dell’Albiceleste in Qatar. Venerdì è in programma l’amichevole contro Panama, Messi è atteso in campo. VIDEO Lionel Messi y su familia están cenando en Don Julio, un restaurante en Palermo. Esto pasa afuera. pic.twitter.com/MANwF7Frev — Sudanalytics (@sudanalytics ) March 21, 2023 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Leocon laa Buenos Aires prima di tuffarsi sull’impegno con l’in questa sosta nazionali. Peccato che la voce della presenza della Pulce alDon Julio nel quartiere ‘Palermo’ si sia sparsa rapidamente, fino a trasformare il piazzale antistante al locale un piccolo stadio tra cori e celebrazioni. Subito è stato intonato il coro che ha accompagnato la ‘Tercera’ dell’Albiceleste in Qatar. Venerdì è in programma l’amichevole contro Panama,è atteso in campo.Lionely su familia estánndo en Don Julio, un restaurante en Palermo. Esto pasa afuera. pic.twitter.com/MANwF7Frev — Sudanalytics (@sudanalytics ) March 21, 2023 SportFace.

