"Area B a pagamento". Sala prepara l'ennesima batosta per i milanesi

(Di martedì 21 marzo 2023) Allo studio della giunta di centrosinistra, ilper l'accesso all'B e l'aumento del ticket per l'C. Dimezzata la frequenza dei mezzi pubblici di notte. Lega all'attacco: "Vette di follia per fare cassa"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiappardi64 : RT @milano_today: #AreaC aumenterà. E anche Area B sarà a pagamento. Tutte le novità - Imillecom : Roberto Scorzoni è il nuovo responsabile in Italia di Minsait Payments, l’area specializzata in mezzi di pagamento… - Pupata55 : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA MILANO LA maggioranza pensa anche alla sosta a pagamento per le seconde auto dei reside… - batteraio : Io devo bestemmiare tutta la vita!!! Niente...me ne devo scappare da questa città di merda e da questi amministrato… - FraPol2 : @falliremooggi @BeppeSala No aspetta dimmi che è un titolo clickbait perché se mette area B a pagamento è la volta… -

...38% agli azionisti che possiedono il titolo entro il prossimo 20 aprile 2023, convaluta ... Per ritornare indi sottovalutazione, il titolo dovrebbe crescere di oltre il 70% dai valori ...L'specializzata in mezzi didi Minsait offre servizi in più di 15 paesi e processa oltre 220 milioni di carte in tutto il mondoR Roberto Scorzoni è il nuovo responsabile in Italia di ...La guerra meneghina alle macchine dunque prosegue:C,B contro i mezzi inquinanti,B a, zona 30 all'ora, parcheggi a peso d'oro, piste ciclabili che spuntano come funghi. Lo ...

Milano, il Comune studia l’Area B a pagamento - Quattroruote.it Quattroruote

Area B a pagamento, il progetto in discussione Il tema è stato affrontato nelle scorse ore in un vertice tra i capigruppo dei partiti di maggioranza (Pd, Europa Verde, Riformisti per Milano, Lista ...L’ipotesi è emersa durante un vertice tra l’assessore alla mobilità Arianna Censi e i capigruppo di maggioranza riguardo il tema dei trasporti. Al momento nessuna data né certezza ...