Approvata la risoluzione della maggioranza, opposizione in ordine sparso: altro che campo largo (Di martedì 21 marzo 2023) L’Aula di Palazzo Madama ha approvato per parti separate la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. La risoluzione: prosegue l’impegno a sostegno dell’Ucraine, Ue più presente sul tema migranti Il Senato impegna il governo “a proseguire nell’azione di sostegno all’Ucraina” e “a ribadire, anche alla luce della tragedia di Cutro, la necessità che l’Unione europea intraprenda una forte azione in materia migratoria. Dando rapido seguito alle Conclusioni del Vertice del 9 febbraio con particolare riguardo alla cooperazione con i Paesi di origine e di transito al fine di prevenire le partenze irregolari, aumentare e garantire rimpatri efficaci e assicurare una lotta senza tregua alle organizzazioni criminali dei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) L’Aula di Palazzo Madama ha approvato per parti separate ladisulle comunicazionipremier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. La: prosegue l’impegno a sostegno dell’Ucraine, Ue più presente sul tema migranti Il Senato impegna il governo “a proseguire nell’azione di sostegno all’Ucraina” e “a ribadire, anche alla lucetragedia di Cutro, la necessità che l’Unione europea intraprenda una forte azione in materia migratoria. Dando rapido seguito alle Conclusioni del Vertice del 9 febbraio con particolare riguardo alla cooperazione con i Paesi di origine e di transito al fine di prevenire le partenze irregolari, aumentare e garantire rimpatri efficaci e assicurare una lotta senza tregua alle organizzazioni criminali dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Approvata al Parlamento Europeo la risoluzione sul Reddito Minimo. Un messaggio importante in linea con ciò che il… - ultimora_pol : Nicola #Danti (IV): “Approvata al Parlamento Europeo la risoluzione sul #RedditoMinimo. Un messaggio importante in… - ForeverDrummer2 : RT @SecolodItalia1: Approvata la risoluzione della maggioranza, opposizione in ordine sparso: altro che campo largo - SecolodItalia1 : Approvata la risoluzione della maggioranza, opposizione in ordine sparso: altro che campo largo… - Radio1Rai : Le comunicazioni della premier #Meloni in Senato, in vista del Consiglio europeo del 23-24 marzo. Approvata la riso… -