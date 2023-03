Antonio Conte verso l’esonero dal Tottenham | colloquio con Levy inutile – TS

(Di martedì 21 marzo 2023) Secondo le voci che rimbalzano dall’Inghilterra,starebbe per essere esonerato daldopo gli ultimi risultati negativi ESONERO – La notizia arriva dal Telegraph e pare avere riscontro in tutta Inghilterra. Le strade die delsi divideranno presto. Oltre ad alcuni risultati negativi – Eliminazione in Champions League contro il Milan – a pesare sono alcune dichiarazioni riguardo la società. A nulla quindi sarebbe servito il confronto chiarificatore con Daniel, il proprietario del club, avvenuto subito dopo le parole proferite dal mister, il cui contratto scadrà comunque a fine stagione. Per il post-è pronto Ryan Mason. Fonte: TuttoSport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++@TeleFootball - Antonio #Conte e il #Tottenham si separano: entro questa settimana l'ufficialità+++ - tancredipalmeri : Antonio Conte uno di noi, tornato oggi in Italia in un Ryanair senza fare tante storie - FBiasin : Secondo il “The Telegraph” Antonio #Conte e il #Tottenham si diranno addio entro questa settimana. - caremani : RT @ada_cotugno: Secondo il Telegraph il Tottenham dovrebbe separarsi da Antonio Conte nel corso di questa settimana - Martinotarallu1 : RT @ChiamarsiBomber: Si porta a casa 15 milioni l'anno, e vola incastrato su RyanAir. Antonio #Conte one of us. -

