Antonio Conte, "ritorno in Italia": dove e come lo hanno beccato | Video (Di martedì 21 marzo 2023) L'eliminazione a sorpresa dalla FA Cup, il ko in Champions League agli ottavi contro il Milan e soprattutto l'ultimo clamoroso pareggio subito in rimonta in campionato contro il Southampton ultimo. Per il Tottenham è un momento assolutamente "no", e Antonio Conte, dopo il pari per 3-3 contro i Saint, si è sfogato platealmente in sala stampa, accusando i suoi giocatori di scarso impegno. E i media inglese pensano che in questo momento lo sfogo di Conte sia figlio di una volontà imminente per farsi licenziare. La possibilità infatti che il Tottenham possa esercitare la proroga di altri 12 mesi il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 sono minime. La sua avventura con gli Spurs sembra dunque essere arrivata alla fine tant'è che il Telegraph ha praticamente annunciato che il club annuncerà il suo esonero in questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++@TeleFootball - Antonio #Conte e il #Tottenham si separano: entro questa settimana l'ufficialità+++ - talkSPORT : Mauricio Pochettino ?? Roberto De Zerbi ?? Tottenham's potential replacements for Antonio Conte #THFC - antonio_miazzo : RT @CristinaMolendi: Conte si dice preoccupato perché facciamo arrivare 20 soldati ucraini da addestrare. È vero detto da colui che in pien… - Frances12925037 : Antonio Conte vicinissimo all’esonero. Dopo la sfuriata in conferenza stampa, la dirigenza del Tottenham ha deciso… - BetterCallGigi : @Sanfra1407 @12_JaCk_ Beppe, la dirigenza (inesperta) del Milan ha la pazienza di sopportare Antonio Conte? Per me, no. -