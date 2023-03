Antonino Spinalbese riceve una critica: l’ex gieffino interviene (FOTO) (Di martedì 21 marzo 2023) Antonino Spinalbese risponde ad una critica sul suo profilo Instagram: ecco le sue parole Antonino Spinalbese dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip è tornato attissimo sui social con contenuti inediti. Il noto hair-stylist lo scorso gennaio ha varcato la porta rossa della Casa di Cinecittà come concorrente ufficiale della settima edizione. La sua avventura all’interno del reality show di Canale 5 si è conclusa diverse settimane fa. Antonino si sta godendo a pieno questi nuovi giorni in compagnia della sua primogenita Luna Marì. Leggi anche –> Torna LOVE MI 2023, il concerto evento ideato da Fedez La replica ad una critica: le parole dell’ex gieffino… Poche ore fa l’ex gieffino ha condiviso ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 marzo 2023)risponde ad unasul suo profilo Instagram: ecco le sue paroledopo la partecipazione al Grande Fratello Vip è tornato attissimo sui social con contenuti inediti. Il noto hair-stylist lo scorso gennaio ha varcato la porta rossa della Casa di Cinecittà come concorrente ufficiale della settima edizione. La sua avventura all’interno del reality show di Canale 5 si è conclusa diverse settimane fa.si sta godendo a pieno questi nuovi giorni in compagnia della sua primogenita Luna Marì. Leggi anche –> Torna LOVE MI 2023, il concerto evento ideato da Fedez La replica ad una: le parole del… Poche ore faha condiviso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrazianaSalonn5 : I simili non si cercano, i simili si trovano... Antonino spinalbese @GineLamborghini ??? Sempre dalla vostra parte… - infoitcultura : Antonino Spinalbese ha una nuova fiamma? Ginevra Lamborghini reagisce così - RobyMajor : RT @amalia_baru: Ancora che girano sti 4 imbecilli dei #gintonic ???? IL FANDOM più tossico della storia...visionari al pari del mago otelma… - Evabicho : RT @Ang_Gulino: LA RABBIA DI DANIELE DAL MORO VERSO ORIANA MARZOLI Dopo aver parlato con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli si avvicina a… - Vale97B : RT @justdonnalisi: La copia minorenne di Antonino Spinalbese. E no, non è un complimento. #gfvip #donnalisi -