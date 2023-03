Antonino Spinalbese | le prime parole dopo l’addio a Ginevra | “Non cerco la felicità degli altri”

Leggi su biccy

(Di martedì 21 marzo 2023) Appena uscito dal Grande Fratello Vipsi è detto pronto a vivere lontano dalle telecamere il suo rapporto conLamborghini. I due si sono limonati in studio e pare si siano frequentati per almeno una settimana anche fuori da Cinecittà. Le cose a quanto pare non sono andate bene, lui infatti è stato paparazzato con la Miss Italia Carolina Stramare e lei ha pubblicato una storia Instagram con la canzone I Don’t Need A Man (non ho bisogno di un uomo).parlala rottura con. Oggiha pubblicato una foto su Instagram, con una didascalia abbastanza chiara: “Volto pagina”. Sotto al post dell’ex di Belen è intervenuto il giornalista Giuseppe Scuccimarri: “Voltato ...