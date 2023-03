Antonino Cannavacciuolo, insulti shock allo stadio: “Sei un ciccione di m**da” (Di martedì 21 marzo 2023) L’ennesima pagina negativa è stata scritta negli stadi italiani, questa volta ci troviamo a Torino e la vittima è Antonino Cannavacciolo. Il nuovo turno di Serie A ha messo di fronte il Napoli e il Torino, e a spuntarla sono stati i partenopei con un sonoro 4 a 0 in trasferta. Un’umiliazione per i granata, i cui ultras se la sono presa un po’ con tutti. Tra gli spettatori c’era anche lo chef napoletano per tifare gli azzurri, ma si è dovuto sorbire i pesantissimi insulti dei supporters della squadra in casa. Antonino Cannavacciuolo: terribili insulti dai tifosi del Torino allo stadio Olimpico Grande Torino è andata in scena la gara tra Torino e Napoli che ha visto gli azzurri di Luciano Spalletti trionfare per 4 a 0 sui granata. Tra il pubblico non sono mancati anche i ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023) L’ennesima pagina negativa è stata scritta negli stadi italiani, questa volta ci troviamo a Torino e la vittima èCannavacciolo. Il nuovo turno di Serie A ha messo di fronte il Napoli e il Torino, e a spuntarla sono stati i partenopei con un sonoro 4 a 0 in trasferta. Un’umiliazione per i granata, i cui ultras se la sono presa un po’ con tutti. Tra gli spettatori c’era anche lo chef napoletano per tifare gli azzurri, ma si è dovuto sorbire i pesantissimidei supporters della squadra in casa.: terribilidai tifosi del TorinoOlimpico Grande Torino è andata in scena la gara tra Torino e Napoli che ha visto gli azzurri di Luciano Spalletti trionfare per 4 a 0 sui granata. Tra il pubblico non sono mancati anche i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... partenopeoswiss : RT @severino_nappi: Solidarietà ad Antonino Cannavacciuolo, insultato per la sua forma fisica dai 'tifosi' del Torino durante la partita #T… - conniejk_ : RT @severino_nappi: Solidarietà ad Antonino Cannavacciuolo, insultato per la sua forma fisica dai 'tifosi' del Torino durante la partita #T… - signoresututto : RT @severino_nappi: Solidarietà ad Antonino Cannavacciuolo, insultato per la sua forma fisica dai 'tifosi' del Torino durante la partita #T… - Stefy_61 : RT @severino_nappi: Solidarietà ad Antonino Cannavacciuolo, insultato per la sua forma fisica dai 'tifosi' del Torino durante la partita #T… - Alberto28075665 : RT @severino_nappi: Solidarietà ad Antonino Cannavacciuolo, insultato per la sua forma fisica dai 'tifosi' del Torino durante la partita #T… -