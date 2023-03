Antonella ha visto Donnamaria? Ecco cosa è successo dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip – VIDEO (Di martedì 21 marzo 2023) Antonella Fiordelisi riabbraccia Edoardo Donnamaria dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip. Lasciando tutti sotto shock, l’influencer ha dovuto lasciare la Casa ad un passo dalla finale. Antonella ha visto Donnamaria? Ecco cosa è successo dopo l’eliminazione Antonella Fiordelisi, in nomination contro Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi, ha dovuto lasciare la Casa del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 marzo 2023)Fiordelisi riabbraccia EdoardodalVip. Lasciando tutti sotto shock, l’influencer ha dovuto lasciare la Casa ad un passo dalla finale.haFiordelisi, in nomination contro Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi, ha dovuto lasciare la Casa del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arancioino : @EricaLobby Non è la prima volta che lo fa, se fosse stata antonella era attrice, ma visto che è tavassi allora è u… - AnnamariaTanga2 : @Matteodicaa e grazie anche a te che ti sei ricreduto. Perché noi abbiamo visto ?? Mo hai la prova che Antonella è p… - beatrix6665 : @Curiosando83 @DanielaFjolla Lui sa tutto tranquille a visto e capito tutto dove voleva arrivare la cara Micol, sec… - Robyebasta18 : RT @YoshiHysteria: Antonella e Edoardo col profilo Instagram pvt per accaparrarsi più followers visto l’hype. Facciamo partire la sigla del… - Valeria140480 : @RosannaCastag10 @_WillVandom_ @Mary5079166283 @lamazzadiilhan Ma hai visto come si tratteneva Micol quando è stata… -