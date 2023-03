Antonella Fiordelisi, i fan spiegano perché non l’hanno votata (Di martedì 21 marzo 2023) I fan di Antonella Fiordelisi le inviano una lunghissima lettera e spiegano perché non l'hanno votata per salvarla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 21 marzo 2023) I fan dile inviano una lunghissima lettera enon l'hannoper salvarla L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unicorn_ele : RT @funny_dreamer16: @Jessica4stanca Perché secondo te è calato perché è uscita Antonella??? Che poveretta.?????????? non è calato per le merdat… - pinaauri84 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, i fan scrivono una lettera ad Antonella Fiordelisi: “Ecco perché abbiamo deciso di farti uscire a un passo dalla fi… - MariaRi43613486 : Voglio vedere in finale quando i vari fandom dovranno scegliere…siete in finale solo grazie agli hater di Antonella… - VanityFairIt : Al #GFvip la resa di Antonella Fiordelisi fa molto discutere (soprattutto a causa dell'appello social della madre) - sonoary : RT @Claudiahost9: “Pensate che io abbia paura di voi tre?” cit. Antonella Fiordelisi THIS IS KARMA. THIS IS SPARTA. #gfvip #incorvassi #… -