Antonella Fiordelisi, cosa è successo dopo l’eliminazione (Di martedì 21 marzo 2023) Antonella Fiordelisi ieri sera ha dovuto abbandonare il gioco del Grande Fratello Vip 7 e a fine puntata ha potuto riabbracciare il suo Edoardo Donnamaria Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Amata dal pubblico che l’ha sostenuta per diverso tempo nella casa di Cinecittà, tanto che più volte è stata eletta la preferita del pubblico, poi via via ha perso consensi. Ma a decretare la sua uscita ieri sera dal gioco potrebbe aver contribuito l’appello fatto dai suoi genitori, preoccupati per la sua salute psico-fisica dell’ultimo periodo vissuto nel loft, di non salvarla e permetterle così di tornare a casa. La Fiordelisi però ieri sera in puntata ha espresso la sua volontà di voler arrivare sino in fondo, ma a quanto pare l’appello fatto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 marzo 2023)ieri sera ha dovuto abbandonare il gioco del Grande Fratello Vip 7 e a fine puntata ha potuto riabbracciare il suo Edoardo Donnamariaè stata una delle protagoniste di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Amata dal pubblico che l’ha sostenuta per diverso tempo nella casa di Cinecittà, tanto che più volte è stata eletta la preferita del pubblico, poi via via ha perso consensi. Ma a decretare la sua uscita ieri sera dal gioco potrebbe aver contribuito l’appello fatto dai suoi genitori, preoccupati per la sua salute psico-fisica dell’ultimo periodo vissuto nel loft, di non salvarla e permetterle così di tornare a casa. Laperò ieri sera in puntata ha espresso la sua volontà di voler arrivare sino in fondo, ma a quanto pare l’appello fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Valepad85 : RT @Giulia4__: Ci hanno criticati in tanti per averti fatta uscire ma a noi @Anto_Fiordelisi non interessa e sai perché? NOI ABBIAMO SCELTO… - PieriniRebecca : RT @justdonnalisi: Da così a così. ?? Perché le fossette di Antonella Fiordelisi hanno un solo nome da sei mesi : Edoardo Donnamaria ??? #… - PieriniRebecca : RT @misonorotta__: e ovviamente chi si becca la copertina della puntata, la terza finalista ah no,Antonella Fiordelisi?? #fiorde #donnalisi… - Antonel45sck : RT @Carmen65184517: Non Antonella che non dorme da più di 24 ore e che continua a mettere like e leggere in loop tutti i commenti su tweete… - Antonel45sck : RT @361_magazine: Antonella Fiordelisi ieri sera ha dovuto abbandonare il gioco del Grande Fratello Vip 7 e a fine puntata ha potuto riabbr… -