“Antonella, devo dirti questa cosa”. GF Vip 7, il gesto di Nikita subito dopo l’eliminazione (Di martedì 21 marzo 2023) Importante gesto al GF Vip 7 di Nikita Pelizon nei confronti di Antonella Fiordelisi, che è stata eliminata dal reality show di Canale 5 dopo la decisione assunta dal suo fandom. Infatti, i fan hanno seguito il consiglio della mamma di lei, che voleva preservare la salute psichica della ragazza, e non l’hanno votata. Scelta che però non è stata accolta con entusiasmo dall’ex vippona, che arrivata a questo punto avrebbe voluto ormai raggiungere la finale e giocarsi il successo con gli altri concorrenti. Prima di dirvi cosa ha fatto al GF Vip 7 Nikita Pelizon ad Antonella Fiordelisi, vi sveliamo il contenuto di una missiva scritta dagli ammiratori della fidanzata di Donnamaria: “Sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Importanteal GF Vip 7 diPelizon nei confronti diFiordelisi, che è stata eliminata dal reality show di Canale 5la decisione assunta dal suo fandom. Infatti, i fan hanno seguito il consiglio della mamma di lei, che voleva preservare la salute psichica della ragazza, e non l’hanno votata. Scelta che però non è stata accolta con entusiasmo dall’ex vippona, che arrivata a questo punto avrebbe voluto ormai raggiungere la finale e giocarsi il successo con gli altri concorrenti. Prima di dirviha fatto al GF Vip 7Pelizon adFiordelisi, vi sveliamo il contenuto di una missiva scritta dagli ammiratori della fidanzata di Donnamaria: “Sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManuelaCerato : RT @trashstellare: Antonella “ho capito che non devo lasciare il mio profilo ai miei genitori” E i donnalisi ancora si vantano di averla ac… - gabriel42816101 : RT @repelloidiotas: E non cacciate fuori la storia del 'stava male' perché letteralmente Antonella diceva 'Devo rialzarmi, devo arrivare al… - _misschaos : RT @repelloidiotas: E non cacciate fuori la storia del 'stava male' perché letteralmente Antonella diceva 'Devo rialzarmi, devo arrivare al… - Federinirini : ma perchè anche ora che antonella è uscita e in finale ci andranno tutte le persone che volete voi devo leggere anc… - Nefy1956 : RT @funny_dreamer16: Antonella:'Non viene apprezzato nulla di quello che faccio?' Perché Antonella, cos'hai fatto in sei mesi? Devo propri… -