Antitrust contro TikTok per la "cicatrice francese". L'azienda: "Proteggiamo gli adolescenti" (Di martedì 21 marzo 2023) L'ultima moda su TikTok si chiama "cicatrice francese". Che questo sia il social dei più giovani non ci piove. Ma quanto può essere pericoloso? Nel corso degli anni più volte abbiamo assistito a delle challenge autolesioniste divenute virali su questa piattaforma e che talvolta, drammaticamente, hanno portato addirittura al suicidio di giovanissime vite. L'Antitrust ha ... TAG24.

