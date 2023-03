Antitrust apre una istruttoria su TikTok dopo la sfida della “cicatrice francese” in cui i ragazzini si sfregiano il volto

(Di martedì 21 marzo 2023) L’ha avviato un’nei confronti diper la”, un “gioco” in cui isono costretti a darsi dei forti pizzicotti fino a lasciarsi dei segni sul. Secondo l’Autorità, sul social network, lanciato nel 2014 e ormai divenuto popolarissimo tra i più giovani, mancano sistemi di monitoraggio adeguati per vigilare e rimuovere contenuti pericolosi che istigano a suicidio, sfide, autolesionismo e alimentazione scorretta. Contestato anche lo sfruttamento di tecniche di intelligenza artificiale “suscettibili di provocare un indebito condizionamento dell’utenza”. Il riferimento è soprattutto all’algoritmo che sottende al funzionamentopiattaforma che, attraverso l’utilizzo dei ...

Cicatrice francese su TikTok, l'un'istruttoria: la challenge dei giovani può ...L'ha contestato a TikTok la mancata predisposizione di adeguati sistemi di monitoraggio per vigilare sui contenuti pubblicati dai terzi, secondo i parametri di diligenza richiesti, e ...

