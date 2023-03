Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 21 marzo (Di martedì 21 marzo 2023) Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui le Anticipazioni di Terra Amara su Zon.it. Mentre Hunkar e Demir stanno discutendo per il denaro elargito dati a Sermin, lui viene convocato dal procuratore che gli comunica che verra scagionato dalle accuse di omicidio perché sulla pistola ritrovata non sono stato rinvenute le sue impronte. Hilal Alt?nbilek: chi è Zuleyha ... Leggi su zon (Di martedì 21 marzo 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Mentre Hunkar e Demir stanno discutendo per il denaro elargito dati a Sermin, lui viene convocato dal procuratore che gli comunica che verra scagionato dalle accuse di omicidio perché sulla pistola ritrovata non sono stato rinvenute le sue impronte. Hilal Alt?nbilek: chi è Zuleyha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 21 marzo 2023 - redazionetvsoap : Mai dire 'pace' a #TerraAmara: un armistizio ci sarà, ma succederà qualcosa in grado di metterlo subito a rischio..… - redazionetvsoap : #TerraAmara Una bella notizia per qualcuno e brutta per qualcun altro. Vediamo cosa accade nei prossimi due giorni… - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni 21 marzo 2023: Demir riceve una notizia incredibile! - infoitcultura : Terra Amara Anticipazioni Puntata 21 marzo 2023 -