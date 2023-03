Antibiotico resistenza | Italia tra i peggiori d' Europa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnomedics : Italia bollino nero per antibiotico resistenza - broby68 : Italia bollino nero per antibiotico resistenza - Agenparl : ITALIA IN RITARDO NELLA LOTTA CONTRO L'#Antibiotico-RESISTENZA - - SameAs1tEverWas : Preoccupante monito dell' OMS sulla pandemia 'silente ' antibiotico-resistenza. I pareri degli scienziati al… - diinglehopperr : RT @FrancyontheMoon: -'Signore, sua moglie ha un batterio multiresistente, prima di entrare in stanza deve indossare un camice e i guanti'… -

In Italia si fa un uso eccessivo di antibiotici e non a caso il nostro è un paese fanalino di coda in Europa nella lotta contro l'antibiotico resistenza. A lanciare l'allarme sono clinici ed esperti che fanno parte di ENASPOC, la rete multidisciplinare europea creata nel 2022 proprio con l'obiettivo di individuare soluzioni per la lotta all'antibiotico resistenza che rappresenta la minaccia più significativa dei prossimi decenni.

Antibiotico resistenza, l’epidemiologo: “Nel 2050 ucciderà più del cancro”. Il Molise in un programma nazionale contro l’emergenza Primonumero

Gli antibiotici sono tra i farmaci più importanti al mondo e preservarne l'efficacia è fondamentale per mantenere le persone in salute. Una quota consistente di antibiotici viene utilizzata a ...Milano, 21 mar. (askanews) – In Italia si fa un uso eccessivo di antibiotici e non a caso il nostro è un paese fanalino di coda in Europa nella lotta contro l’antibiotico resistenza. A lanciare ...