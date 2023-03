‘Andiamo !’ torna a teatro | Samuele Barbetta | «Dialogo continuo tra guerra e umanità»

Leggi su funweek

(Di martedì 21 marzo 2023)a Roma lo spettacolo Andiamo (!) della compagnia De Anima, fondata dal ballerino e coreografo. L’appuntamento è per martedì 4 aprile alle ore 21.00 presso ilSala Umberto di Roma. «Il 16 dicembre ci siamo esibiti a Spazio Diamante a Roma, è stato il nostro primo spettacolo teatrale degno di chiamarsi tale, in un contesto solo nostro. – ci dice subito– È stata una grandissima soddisfazione soprattutto per il riscontro del pubblico. Non è una questione di numeri, ilera pieno ma per noi conta più la risposta emotiva. Abbiamo voluto riproporre lo spettacolo e ringrazio Alessandro Longobardi, direttore artistico del Brancaccio, che ci ha dato la Sala Umberto perché credeva in noi». Ovviamente, come sottolinea, il ...