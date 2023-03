“Anche No”, il nuovo singolo di Hot Ice (Di martedì 21 marzo 2023) , rappresenta il ritorno al boom bap del rapper veneto. Per l’occasione, viene ristabilita la fruttuosa collaborazione con Nopius, già producer di altri brani di Hot Ice, tra cui “Cool”. Proprio rispetto a “Cool”, si può notare una precisa linea diretta, fin dall’inizio. Il brano si apre con una citazione al suo precedente del 2020: “È come fare la spesa da Fresco&Vario, ma qua è tutto avariato e i commessi hanno te nel loro inventario”. Anche in questo caso, la batteria inizia dopo le prime 4 barre di rap. Ma le affinità non finiscono qui: la tematica trattata si potrebbe considerare una variazione sul tema. Si tratta infatti di un sarcastico, pungente e deciso sfogo contro il panorama musicale del presente e del recente passato, alimentato dall’apparenza, dal denaro e – perché no? – dal trash. Dal punto di vista compositivo e musicale, torna ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 21 marzo 2023) , rappresenta il ritorno al boom bap del rapper veneto. Per l’occasione, viene ristabilita la fruttuosa collaborazione con Nopius, già producer di altri brani di Hot Ice, tra cui “Cool”. Proprio rispetto a “Cool”, si può notare una precisa linea diretta, fin dall’inizio. Il brano si apre con una citazione al suo precedente del 2020: “È come fare la spesa da Fresco&Vario, ma qua è tutto avariato e i commessi hanno te nel loro inventario”.in questo caso, la batteria inizia dopo le prime 4 barre di rap. Ma le affinità non finiscono qui: la tematica trattata si potrebbe considerare una variazione sul tema. Si tratta infatti di un sarcastico, pungente e deciso sfogo contro il panorama musicale del presente e del recente passato, alimentato dall’apparenza, dal denaro e – perché no? – dal trash. Dal punto di vista compositivo e musicale, torna ...

