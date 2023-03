"Anche nella sua cucina": la sconvolgente proposta-vip a Maria De Filippi (Di martedì 21 marzo 2023) Sempre al centro del gossip televisivo. E non potrebbe essere altrimenti, quando si parla di Maria De Filippi, la regina di Mediaset e Canale 5, la campionessa assoluta in termini di share, da poco tornata ai suoi impegni dopo il lutto, dopo l'addio a Maurizio Costanzo, il compagno di una vita e uno dei padri del piccolo schermi in Italia. Ma si diceva: il gossip, le indiscrezioni, i retroscena sul piccolo schermo. Bene, una delle ultime voci viene rilanciata dal settimanale specializzato Nuovo Tv, secondo il quale per Maria De Filippi ci sarebbe all'orizzonte una nuova collaborazione. A proporsi, direttamente in un intervista, è Luca Salatino, già tronista di Uomini e Donne - uno dei format storici della De Filippi - poi inquilino nella casa del Grande Fratello Vip. Due parentesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Sempre al centro del gossip televisivo. E non potrebbe essere altrimenti, quando si parla diDe, la regina di Mediaset e Canale 5, la campionessa assoluta in termini di share, da poco tornata ai suoi impegni dopo il lutto, dopo l'addio a Maurizio Costanzo, il compagno di una vita e uno dei padri del piccolo schermi in Italia. Ma si diceva: il gossip, le indiscrezioni, i retroscena sul piccolo schermo. Bene, una delle ultime voci viene rilanciata dal settimanale specializzato Nuovo Tv, secondo il quale perDeci sarebbe all'orizzonte una nuova collaborazione. A proporsi, direttamente in un intervista, è Luca Salatino, già tronista di Uomini e Donne - uno dei format storici della De- poi inquilinocasa del Grande Fratello Vip. Due parentesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GavinoSanna1967 : Maggior parte persone che ho avuto modo di conoscere professionalmente, anche con ruoli dirigenziali in aziende, as… - pfmajorino : L’emergenza #siccità è grave: in #Lombardia abbiamo il 60% in meno di acqua rispetto alla media e l'assessore leghi… - michele_geraci : Segni di pace tra #Russia e #USA con mediazione #Cina ? #Blinken sembra più aperto a soluzioni. Ascoltate e notate… - CassanmagnagoA : RT @Murandrea1: Nuovo picco di tensioni tra Mosca e Londra: Vladimir Putin annuncia che la Russia è pronta ad arrivare alle estreme consegu… - curious_corn : @ZenperZen @luciodigaetano Mamma mia quanti strawman messi in fila, ma credi davvero che il modello occidentale sia… -