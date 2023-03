(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Poco prima del mio arrivo Alfredo ha avvertito dolore al petto e tremore ad una mano. Ha avvisato la guardia e dopo dieci minuti è arrivato il medico urlando dicendo che. Dal monitoraggio del cuore hanno visto che c'era un problema. Hauna. Gli hanno immediatamente somministrato del potassio in vena. Lui ha visto il tracciato del cuore con un grosso sbalzo, poi la situazione si è stabilizzata”. Lo ha riferito ilconsulente al difensore di Alfredo Cospito, l'avvocato Flavio Rossi Albertini. Ilspiega inoltre che l'anarchico in sciopero della fame da oltre quattro mesi ieri ha fatto un esame strumentale e “i medici dicono che rischia paralisi per tutta la vita. Danni irreversibili potrebbero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : Valter Biscotti, legale della famiglia di Emanuele Petri, ucciso dalle Nuove brigate rosse, avverte sul pericolo di… -

Ma ildell'ex presidente, Joe Tacopina , parlando con alcuni media americani ha dichiarato ... nel suo post, parla anche di ' sogno americano morto ' e accusa 'glidella sinistra ...'Glidella sinistra radicale - continua - hanno rubato le elezioni e il cuore del nostro ... Ildi Trump Joe Tacopina ad alcuni media americani ha comunque assicurato che l'ex ...... e descrive il sogno americano come "morto": "Glidella sinistra radicale hanno rubato le ... Il suoJoe Tacopina ha spiegato che se sarà incriminato si consegnerà alle autorità senza ...

Anarchici: legale, ‘Cospito ha avuto crisi cardiaca, stava morendo’ Il Sannio Quotidiano

Il legale spiega inoltre che l’anarchico in sciopero della fame da oltre quattro mesi ieri ha fatto un esame strumentale e “i medici dicono che rischia paralisi per tutta la vita. Danni irreversibili ...Il legale aggiunge che l'anarchico, in sciopero della fame da oltre quattro mesi, ieri ha fatto un esame strumentale e “i medici dicono che rischia paralisi per tutta la vita. Danni irreversibili ...