Amici, Francesca Tocca è incinta? La ballerina rompe il silenzio sui social (Di martedì 21 marzo 2023) «Francesca Tocca è incinta?», questo l'interrogativo che circola sul web negli ultimi giorni dopo la messa in onda della prima puntata del serale di Amici. La ballerina professionista del talent show ha rotto il silenzio e con una Instagram stories ha smentito le voci sulla presunta gravidanza. Ecco cosa ha detto. Francesca Tocca rompe il silenzio La compagna di Raimondo Todaro con una Instagram stories ha voluto mettere a tacere i rumors su chi pensava che fosse in dolce attesa. Le voci si sono diffuse dopo la puntata del serale di Amici: dopo il suo ingresso in studio il web è impazzito. Molti utenti, infatti, hanno pensato che sotto al vestito indossato dalla ballerina ci fosse un ...

