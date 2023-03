Amici 22, è scontro in casetta tra Aaron e Wax: ecco cos’è successo (Di martedì 21 marzo 2023) Continuano le tensioni tra i cantanti Wax e Aaron Cenere, protagonisti di Amici 22. Tutto è partito da un guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi, professore di Aaron, nei confronti dell’allievo di Arisa. Il coach aveva imposto a Wax di esibirsi senza scenografia e con la sola voce, senza ricorrere all’autotune. Nella prima puntata del Serale, però, Arisa ha comunicato la scelta di rifiutare il guanto di sfida, trovando ingiustificata la proposta del collega. Allora, Zerbi ha riproposto il guanto di sfida, eliminando due delle limitazioni che aveva stabilito: le nuove regole imponevano a Wax l’impossibilità di scrivere barre e di usare oggetti di scena. “Più di questo non so davvero cosa fare. Mi sembra evidente che siamo di fronte ad una coppia di ciuchini testardi e arrogantelli“, ha detto Rudy. Eppure, anche questa volta, Arisa – in ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 marzo 2023) Continuano le tensioni tra i cantanti Wax eCenere, protagonisti di22. Tutto è partito da un guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi, professore di, nei confronti dell’allievo di Arisa. Il coach aveva imposto a Wax di esibirsi senza scenografia e con la sola voce, senza ricorrere all’autotune. Nella prima puntata del Serale, però, Arisa ha comunicato la scelta di rifiutare il guanto di sfida, trovando ingiustificata la proposta del collega. Allora, Zerbi ha riproposto il guanto di sfida, eliminando due delle limitazioni che aveva stabilito: le nuove regole imponevano a Wax l’impossibilità di scrivere barre e di usare oggetti di scena. “Più di questo non so davvero cosa fare. Mi sembra evidente che siamo di fronte ad una coppia di ciuchini testardi e arrogantelli“, ha detto Rudy. Eppure, anche questa volta, Arisa – in ...

