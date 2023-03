Amici 22, Aaron contro Wax: sale la tensione tra i due allievi (Di martedì 21 marzo 2023) Un nuovo guanto di sfida alza la tensione ad Amici 22 tra Aaron e Wax: cosa è accaduto nel talent sale la tensione ad Amici 22. L’inizio dell’edizione serale ha alzato il clima nella Casetta del talent di Canale Cinque e nelle scorse ore gli animi si sono surriscaldati tra due giovani. Aaron e Wax sono pronti per un faccia a faccia. La scorsa settimana Rudy Zerbi aveva lanciato il guanto di sfida a Wax, allievo di Arisa, ma era stato snobbato. Il professore dunque ha deciso di fare un nuovo tentativo, chiedendo un secondo confronto tra i due cantanti ma anche questa volta i destinatari hanno rifiutato il duello. Aaron crede che il compagno gli stia facendo perdere tempo, giocando in maniera sleale. Così una nuova busta contenente un messaggio di Rudy ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 marzo 2023) Un nuovo guanto di sfida alza laad22 trae Wax: cosa è accaduto nel talentlaad22. L’inizio dell’edizione serale ha alzato il clima nella Casetta del talent di Canale Cinque e nelle scorse ore gli animi si sono surriscaldati tra due giovani.e Wax sono pronti per un faccia a faccia. La scorsa settimana Rudy Zerbi aveva lanciato il guanto di sfida a Wax, allievo di Arisa, ma era stato snobbato. Il professore dunque ha deciso di fare un nuovo tentativo, chiedendo un secondo confronto tra i due cantanti ma anche questa volta i destinatari hanno rifiutato il duello.crede che il compagno gli stia facendo perdere tempo, giocando in maniera sleale. Così una nuova busta contenente un messaggio di Rudy ...

