America's Cup, Team New Zealand vara Te Rehutai! Spazio ai cyclors, rivista la barca che ha battuto Luna Rossa (Di martedì 21 marzo 2023) Team New Zealand si sta preparando per difendere la Vecchia Brocca, conquistata ormai due anni fa battendo Luna Rossa nell'epocale finale disputata nella baia di Auckland. Mancano diciotto mesi alla prossima edizione della America's Cup, che andrà in scena tra settembre e ottobre del 2024 a Barcellona, e i Campioni in carica non stanno lasciando nulla al caso. Dopo le intense settimane di allenamento, sfruttando anche la barca in miniatura AC40, la corazzata neozelandese è tornata all'arrembaggio varando Te Rehutai, ovvero la nuova barca che cercherà di vincere la competizione sportiva più antica al mondo. Te Rehutai è il nome dello scafo che ha trionfato nel 2022, ma è stato ampiamente modificato e rivisto. Tra l'altro sono presenti le postazioni ...

America's Cup: ETNZ mostra la nuova Te Rehutai, con i pozzetti per i ciclisti Auckland - Emirates Team New Zealand ha fatto uscire dal cantiere e varato oggi nella sua base di Auckland Te Rehutai, l'AC75 vincitore della 36th America's Cup esattamente due anni fa contro Luna Rossa (7 - 3). video courtesy airflowNZ Te Rehutai è stato ampiamente modificato e mostra anche le nuove postazioni per i grinder - ciclisti, ognuno ...