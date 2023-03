Amendola a "Belve": "Sono stato dipendente dalla cocaina" (Di martedì 21 marzo 2023) Claudio Amendola ospite a 'Belve' su Rai 2 si racconta con onesta' a Francesca Fagnani: “Sono stato dipendente dalla cocaina”, ha spiegato l'attore: "Ne Sono stato dipendente e ne Sono uscito perché c'era qualcosa di importante: i figli”. Quando Fagnani domanda quand'è che si tocca il fondo, Amendola ammette: “Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. e allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilita' che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. e cosi è stato”. E' a questo punto che Fagnani gli chiede: “Ne è uscito da solo?”. “Sì, completamente da solo”, è la risposta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Claudioospite a '' su Rai 2 si racconta con onesta' a Francesca Fagnani: “”, ha spiegato l'attore: "Nee neuscito perché c'era qualcosa di importante: i figli”. Quando Fagnani domanda quand'è che si tocca il fondo,ammette: “Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. e allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilita' che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. e cosi è”. E' a questo punto che Fagnani gli chiede: “Ne è uscito da solo?”. “Sì, completamente da solo”, è la risposta di ...

