Ambiente: approvata istituzione gruppo lavoro “green public procurement” per promuovere acquisti verdi nella pubblica amministrazione (Di martedì 21 marzo 2023) La Giunta capitolina ha dato il via libera all’istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale “green public procurement” per promuovere la politica di acquisti verdi all’interno e all’esterno dell’amministrazione. Il green public procurement (GPP) è lo strumento finalizzato a rendere sostenibili dal punto di vista ambientale gli acquisti pubblici, adottando criteri adeguati nelle procedure d’acquisto degli enti locali e della pubblica amministrazione, permettendo così di sostituire i prodotti e i servizi esistenti con altri che abbiano un minore impatto, così da ridurre il prelievo delle risorse naturali, ridurre ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 marzo 2023) La Giunta capitolina ha dato il via libera all’di undiintersettoriale “” perla politica diall’interno e all’esterno dell’. Il(GPP) è lo strumento finalizzato a rendere sostenibili dal punto di vista ambientale glipubblici, adottando criteri adeguati nelle procedure d’acquisto degli enti locali e della, permettendo così di sostituire i prodotti e i servizi esistenti con altri che abbiano un minore impatto, così da ridurre il prelievo delle risorse naturali, ridurre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Valerusso39 : RT @Radio1Rai: Le comunicazioni della premier #Meloni in Senato, in vista del Consiglio europeo del 23-24 marzo. Approvata la risoluzione d… - Radio1Rai : Le comunicazioni della premier #Meloni in Senato, in vista del Consiglio europeo del 23-24 marzo. Approvata la riso… - BusiMatia : CASE GREEN, PRIMO SI A STRASBURGO. L'ITALIA GUIDA LA RIVOLTA La direttiva sulle case green approvata in Parlamento… - CRToscana : Approvata a maggioranza in commissione Ambiente la proposta di legge che introduce nuove disposizioni per il rispe… - AssembleaER : Approvata proposta Pd: “Usare i droni contro le zanzare” -