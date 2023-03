Amanda Lear in tv senza filtri su Alba Parietti e Simona Ventura le frecciate non sono passate inosservate (Di martedì 21 marzo 2023) Amanda Lear durante Benedetta Primavera, lo show di Loretta Goggi, la sua ospite si è concessa qualche colorita esternazione, ha parlato della sua vita da cantante, dei personaggi famosi che ha incontrato e di cui è stata musa ispiratrice, come Salvador Dalí. Dopo aver cantato “I love you baby” si è lasciata andare a un’intervista Leggi su people24.myblog (Di martedì 21 marzo 2023)durante Benedetta Primavera, lo show di Loretta Goggi, la sua ospite si è concessa qualche colorita esternazione, ha parlato della sua vita da cantante, dei personaggi famosi che ha incontrato e di cui è stata musa ispiratrice, come Salvador Dalí. Dopo aver cantato “I love you baby” si è lasciata andare a un’intervista

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauroCapozza : RT @VigilanzaT: @Moonlightshad1 Dissociarsi in diretta troppo difficile? Anche con Amanda Lear che parlò di mign... ucraine ridacchiò scomp… - foggylady : RT @dacpgu: Francesca perché una volta non inviti Amanda Lear?#Belve - biciofab : Ho Fatto l'amore Con Me di Amanda Lear - biciofab : Incredibilmente Donna di Amanda Lear - anna_giu1 : RT @VigilanzaT: @Moonlightshad1 Dissociarsi in diretta troppo difficile? Anche con Amanda Lear che parlò di mign... ucraine ridacchiò scomp… -