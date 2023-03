Amanda Knox rivela | ' ho pensato al suicidio'

(Di martedì 21 marzo 2023) Pensò anche di suicidarsinel periodo trascorso in carcere, a Perugia, per l'omicidio di Meredith Kercher per il quale è stata poi assolta. Lo ha raccontato sul The Free Press, si racconta ...

Pensò anche di suicidarsinel periodo trascorso in carcere, a Perugia, per l'omicidio di Meredith Kercher per il quale è stata poi assolta. Lo ha raccontato sul The Free Press, si racconta in un lungo articolo dal ...Estratto dell'articolo di Pierangelo Sapegno per 'la Stampa''Anche se ora sono libera e si è fatta giustizia sul mio caso, anche se adesso sono una madre e una moglie felice, sto ancora camminando sulla corda. E come tutti quelli ...Estratto da www.editorialedomani.it'Dopo essere stata condannata a 26 anni di prigione per omicidio, nel momento in cui la terra scompariva sotto i miei piedi e il biasimo del mondo intero mi pioveva sulla testa, ho avuto ...

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAR - Pensò anche di suicidarsi Amanda Knox nel periodo trascorso in carcere, a Perugia, per l'omicidio di Meredith Kercher per il quale è stata poi assolta. Lo ha raccontato sul ...E' sempre lì e tutti quelli che lo hanno visto come me conoscono lo strano senso di conforto di portarlo con sé". Amanda Knox, sulle colonne di The Free Press, si racconta in un lungo articolo dal ...