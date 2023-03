(Di martedì 21 marzo 2023), l'exbambina idolo deini, è statasotto osservazione in un reparto didopo essere stata fermata dalla poliziavagava per le strade del centro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Amanda Bynes, nuda in strada mentre ha una crisi psicotica: la star dei film per ragazzi ricoverata in psichiatria - razanhogws : @lindahogws a me il test ha detto blake lively ma io mi sento più amanda bynes che adesso beh -

, l'ex star bambina idolo dei ragazzini, è stata ricoverata sotto osservazione in un reparto di psichiatria dopo essere stata fermata dalla polizia mentre vagava per le strade del centro ...sembra stia affrontando un nuovo periodo negativo: l'attrice sarebbe stata ricoverata in osservazione in psichiatria . L'ex attrice, come rivela il sito di TMZ , avrebbe trascorso il ..., dopo un lungo periodo trascorso lontano dai riflettori e dall'attenzione dei fan, parteciperà alla reunion della serie All That . L'attrice ha dichiarato: L'appuntamento dedicato allo ...

Amanda Bynes è ricoverata in psichiatria dopo essere stata fermata ... Movieplayer

Dopo anni di alti e bassi a causa dei suoi gravi problemi psicologici, Amanda Bynes è attualmente ricoverata in un fermo psichiatrico, del quale lei stessa si è resa conto di avere bisogno. L’ex ...Amanda Bynes, durante il weekend, è stata fermata dalla polizia mentre camminava nuda per le strade di Los Angeles ed è attualmente ricoverata in osservazione in psichiatria. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN ...