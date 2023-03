Altro che il “calcio di strada”, all’Italia servono impianti all’avanguardia (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar – L’elogio del “calcio di strada” visto come soluzione per la crisi di quello italiano è l’ultimo grido della retorica pura, in assenza totale di riferimenti scientifici e logici. Il Ct Roberto Mancini ora asseconda il balbettio in questione e cita Argentina, Brasile, in parole povere il Sudamerica. Il mistero è che non citi l’Europa, perché sa perfettamente che nel vecchio continente, e non solo nello stivale, per strada si giochi molto meno che nell’America Latina, e che l’Italia medesima non abbia alcuna esclusiva presunta su questo tema. Questo non ha impedito a nazionali come Spagna e Francia di collezionare successi negli ultimi 20 anni. Di vincere molto più dei sudamericani. La stessa Italia ha comunque trionfato in un campionato del mondo e in un campionato europeo dal 2006 al 2021. Niente contro il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar – L’elogio del “di” visto come soluzione per la crisi di quello italiano è l’ultimo grido della retorica pura, in assenza totale di riferimenti scientifici e logici. Il Ct Roberto Mancini ora asseconda il balbettio in questione e cita Argentina, Brasile, in parole povere il Sudamerica. Il mistero è che non citi l’Europa, perché sa perfettamente che nel vecchio continente, e non solo nello stivale, persi giochi molto meno che nell’America Latina, e che l’Italia medesima non abbia alcuna esclusiva presunta su questo tema. Questo non ha impedito a nazionali come Spagna e Francia di collezionare successi negli ultimi 20 anni. Di vincere molto più dei sudamericani. La stessa Italia ha comunque trionfato in un campionato del mondo e in un campionato europeo dal 2006 al 2021. Niente contro il ...

