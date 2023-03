Allerta gialla oggi in cinque regioni del Centro-Sud (Di martedì 21 marzo 2023) AGI - Allerta gialla per il maltempo oggi in cinque regioni del Centro-sud. L'avviso della Protezione civile evidenzia un rischio temporali per Abruzzo, Basilicata e Calabria e idrogeologico per Puglia e Molise. Questi i settori regionali per i quali è stata diramata Allerta meteo gialla: Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla): Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale. Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla): Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano; Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1; Calabria: Versante Jonico ... Leggi su agi (Di martedì 21 marzo 2023) AGI -per il maltempoindel-sud. L'avviso della Protezione civile evidenzia un rischio temporali per Abruzzo, Basilicata e Calabria e idrogeologico per Puglia e Molise. Questi i settori regionali per i quali è stata diramatameteo: Ordinaria criticità per rischio idraulico (): Calabria: Versante Jonico-settentrionale, Versante Jionico-meridionale. Ordinaria criticità per rischio temporali (): Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano; Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1; Calabria: Versante Jonico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Allerta gialla oggi in cinque regioni del Centro-Sud - BrindisiSera : Allerta meteo gialla su Brindisi e provincia - Trmtv : Primo giorno di primavera all’insegna della pioggia: in Puglia scatta l’allerta gialla per rischio idrogeologico - BisceglieLiveIt : Allerta meteo gialla sulla Puglia per piogge e temporali - BariLive : Allerta meteo gialla sulla Puglia per piogge e temporali -