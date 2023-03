Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Allegri e il mestiere di allenare: perché con lui crescono tutti. A modo mio, una rubrica di Marco Bucciantini #Juve https… - OdeonZ__ : Allegri e il mestiere di allenare: giovani e campioni, perché con lui crescono tutti - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Allegri e il mestiere di allenare: perché con lui crescono tutti. A modo mio, una rubrica di Marco Bucciantini #Juve https… - sportli26181512 : Allegri e il mestiere di allenare: giovani e campioni, perché con lui crescono tutti: Allegri e il mestiere di alle… - Gazzetta_it : Allegri e il mestiere di allenare: perché con lui crescono tutti. A modo mio, una rubrica di Marco Bucciantini #Juve -

Resta una cosa importante di Inter - Juventus. Qualcosa sulla quale azzardare una filosofia e perfino un sentimento. La Juventus si è presentata con 3 titolari su 11 che lo scorso anno giocavano in ...Ma il nostroè rendere felice la gente. Ecco: il Napoli lo sta facendo. Anzi, l'ha già ... Chiude poi sul finale parlando del tecnico della Juventus: "è il Gattopardo. È l'...Ma il nostroè rendere felice la gente. Ecco: il Napoli lo sta facendo. Anzi, l'ha già ... Sabatini parla anche di Massimiliano. "È il Gattopardo, l'uomo del "tutto cambia perché nulla ...

Allegri e il mestiere di allenare: giovani e campioni, perché con lui crescono tutti La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Roberto Galia ai microfoni di Calciomercato.it, in diretta su TvPlay, ha parlato così della situazione di Pogba: “Se devo guardare quest’anno sono stati ...