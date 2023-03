Allarme tifosi Feyenoord a Roma, Gualtieri chiede il blocco della trasferta agli olandesi (Di martedì 21 marzo 2023) . La Città Eterna non dev’essere devastata nuovamente dagli olandesi, come avvenuto nelle recenti partite dove i tifosi “orange” sono scesi nella Capitale portando distruzione (i famosi danni alla Fontana della Barcaccia a piazza di Spagna) oppure con gli ultras tedeschi che hanno devastato Napoli. Il Sindaco vuole salvaguardare la città, specie se il giorno dopo la partita verranno i commissari dell’EXPO per valutare se Roma può ospitare o meno l’evento. Allarme tifosi Feyenoord, si chiede il blocco della trasferta agli olandesi Roberto Gualtieri è molto preoccupato dall’imminente incontro di Europa League, considerato come gli ultras ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) . La Città Eterna non dev’essere devastata nuovamente d, come avvenuto nelle recenti partite dove i“orange” sono scesi nella Capitale portando distruzione (i famosi danni alla FontanaBarcaccia a piazza di Spagna) oppure con gli ultras tedeschi che hanno devastato Napoli. Il Sindaco vuole salvaguardare la città, specie se il giorno dopo la partita verranno i commissari dell’EXPO per valutare sepuò ospitare o meno l’evento., siilRobertoè molto preoccupato dall’imminente incontro di Europa League, considerato come gli ultras ...

