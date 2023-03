Allarme attaccanti Italia, Gravina è senza filtri (Di martedì 21 marzo 2023) L’Italia si prepara ad affrontare Inghilterra e Malta nelle qualificazioni agli Europei, ma fa discutere il problema degli attaccanti azzurri. “Di Italiani che segnano non ce ne sono molti” diceva ieri in conferenza stampa Roberto Mancini. Un problema noto, addirittura dai tempi in cui, almeno in maglia biancoceleste, Ciro Immobile era tra i maggiori bomber Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 marzo 2023) L’si prepara ad affrontare Inghilterra e Malta nelle qualificazioni agli Europei, ma fa discutere il problema degliazzurri. “Dini che segnano non ce ne sono molti” diceva ieri in conferenza stampa Roberto Mancini. Un problema noto, addirittura dai tempi in cui, almeno in maglia biancoceleste, Ciro Immobile era tra i maggiori bomber Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ????Problemi in attacco per l'#Italia di #Mancini? La netta opinione del presidente federale #Gravina. - ilriformista : Scovato da Totti, dicono somigli a Luca Toni. La Nazionale in allarme ricorre a soluzioni creative. Retegui, classe… -