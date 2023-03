Alla Sanità del Lazio ci pensa Urbani. Consulente di Rocca per cortesia (Di martedì 21 marzo 2023) La Sanità del Lazio targata Francesco Rocca riparte da una gestione al limite delle regole della pubblica amministrazione. Il nuovo governatore di centrodestra infatti per presentare il bilancio di previsione ha dato il via alle audizioni dei direttori generali di Asl e aziende ospedaliere facendosi “dare una mano” da Andrea Urbani, ex direttore della programmazione sanitaria del ministero fino al 2022. L’uomo del presidente Rocca non ha rapporti con la Regione Lazio. Ma gestisce le audizioni dei dg di ospedali e Asl Urbani, nel ruolo di Consulente ma senza contratto, ha audito su questioni contabili i direttori di ospedali e Asl visionando dati che si presume siano coperti da privacy pur non essendo legato da alcun rapporto formale, e quindi soggetto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 marzo 2023) Ladeltargata Francescoriparte da una gestione al limite delle regole della pubblica amministrazione. Il nuovo governatore di centrodestra infatti per presentare il bilancio di previsione ha dato il via alle audizioni dei direttori generali di Asl e aziende ospedaliere facendosi “dare una mano” da Andrea, ex direttore della programmazione sanitaria del ministero fino al 2022. L’uomo del presidentenon ha rapporti con la Regione. Ma gestisce le audizioni dei dg di ospedali e Asl, nel ruolo dima senza contratto, ha audito su questioni contabili i direttori di ospedali e Asl visionando dati che si presume siano coperti da privacy pur non essendo legato da alcun rapporto formale, e quindi soggetto ...

