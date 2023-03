Alicia Silverstone sul sequel di Sbucato dal Passato: “Con Brendan?” (Di martedì 21 marzo 2023) Sbucato dal Passato è un film risalente al 1998. Alicia Silverstone prese parte alla pellicola nel ruolo di Eve Rustikoff, una commessa che perse il lavoro a causa di una sua buona azione. L’attrice, ospite alla ’90s Con, ha provato a rispondere alle domande di alcuni fan. Tra queste, una riguardava l’eventuale sequel del titolo di Hugh Wilson. Ha rivelato che, in presenza di Brendan Fraser, reduce dall’Oscar per The Whale, sarebbe pronta a fare qualsiasi cosa. Anche lui, infatti, nei panni del protagonista Adam, fu parte integrante del titolo precedentemente menzionato. Ha ammesso di essersi confrontata con lui durante il loro ultimo incontro. Hanno parlato delle difficoltà della vita e del modo in cui affrontare gli ostacoli: Con Brendan? Farei qualsiasi cosa con ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 marzo 2023)dalè un film risalente al 1998.prese parte alla pellicola nel ruolo di Eve Rustikoff, una commessa che perse il lavoro a causa di una sua buona azione. L’attrice, ospite alla ’90s Con, ha provato a rispondere alle domande di alcuni fan. Tra queste, una riguardava l’eventualedel titolo di Hugh Wilson. Ha rivelato che, in presenza diFraser, reduce dall’Oscar per The Whale, sarebbe pronta a fare qualsiasi cosa. Anche lui, infatti, nei panni del protagonista Adam, fu parte integrante del titolo precedentemente menzionato. Ha ammesso di essersi confrontata con lui durante il loro ultimo incontro. Hanno parlato delle difficoltà della vita e del modo in cui affrontare gli ostacoli: Con? Farei qualsiasi cosa con ...

