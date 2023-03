“Alfredo Cospito rischia una paralisi per tutta la vita e ha avuto una crisi cardiaca”: l’audio del medico all’avvocato (Di martedì 21 marzo 2023) Con le carenze ha a causa dello sciopero della fame, Alfredo Cospito “rischia una paralisi per tutta la vita” e “danni irreversibili potrebbero essere già intervenuti”. È quanto hanno riferito i medici all’anarchico, detenuto al 41 bis, secondo quanto riportato dal suo medico personale all’avvocato Flavio Rossi Albertini in un audio in possesso di LaPresse. “Ha una situazione motoria un po’ ridotta e non è detto che recuperi la mobilità”, spiega ancora il medico. Cospito ha riferito al medico della difesa che lo ha visitato di “aver avvertito un tremore alla mano e di aver avvisato la guardia”. Dopo dieci minuti “sono arrivati l’infermiera e il medico urlando e dicendo che avevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Con le carenze ha a causa dello sciopero della fame,unaperla” e “danni irreversibili potrebbero essere già intervenuti”. È quanto hanno riferito i medici all’anarchico, detenuto al 41 bis, secondo quanto riportato dal suopersonaleFlavio Rossi Albertini in un audio in possesso di LaPresse. “Ha una situazione motoria un po’ ridotta e non è detto che recuperi la mobilità”, spiega ancora ilha riferito aldella difesa che lo ha visitato di “aver avvertito un tremore alla mano e di aver avvisato la guardia”. Dopo dieci minuti “sono arrivati l’infermiera e ilurlando e dicendo che avevano ...

